В Екатеринбурге изъяли для проверки рисунки школьников с ЛГБТ парами

Полиция в Екатеринбурге изъяла для проверки 17 детских рисунков на тему толерантности, сообщает в четверг управление МВД по городу.

Ранее агентство "Ура.ру" сообщило, что в школе №115 организовали выставку детских плакатов с нарисованными однополыми парами. В то же время представитель департамента образования администрации города сообщила РИА Новости , что рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке в школе №115 Екатеринбурга не было. Тем не менее, с педагогом проведена разъяснительная работа, отметила она.

"Вчера, 28 ноября, сотрудники полиции выявили в средствах массовой информации публикации о том, что ученики школы №115 приняли участие в конкурсе рисунков в рамках дня толерантности. Данный факт был зарегистрирован. В образовательное учреждение выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники полиции опросили директора школы, которая пояснила, что дети принимали участие в конкурсе рисунков в рамках международного дня толерантности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в рамках проверки полицейские изъяли 17 рисунков, по ее итогам будет принято процессуальное решение.