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Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным
Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным

Состояние здоровья Бутиной резко ухудшилось 

News.ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: facebook.com/mvbutina
Состояние россиянки Марии Бутиной, находящийся в американской тюрьме в связи с обвинениями в работе иностранным агентом, резко ухудшилось. Из-за длительного нахождения в одиночной камере у неё начались приступы клаустрофобии.
«Изоляция в течение 22 часов в сутки уже спровоцировала ухудшение ее здоровья. У Марии участились приступы клаустрофобии», — говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном на странице в Facebook.
Кроме того, дипломаты отметили, что Бутина уже провела 67 суток в полной изоляции, что является нарушением «правил Нельсона Манделы» в обращении с заключёнными.
В сообщении посольства говорится, что дипломаты выразили протест руководству тюрьмы в связи с ужесточением условий содержания Бутиной, а также расценили действия американской стороны как попытку оказать давление и сломить волю россиянки.
С 21 ноября гражданка РФ вновь помещена в одиночное заключение за то, что дала телефон своего адвоката сокамернице.
Ранее News.ru писал о том, что Мария Бутина, которая уже больше четырёх месяцев находится под стражей в США, начала самостоятельно изучать итальянский язык и давать уроки по алгебре и йоге своим сокамерницам.
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Нельсон Мандела , Общество
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