Владелице поврежденной во время выступления Хаски машины возместили ущерб

"Известный кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев в полном объёме решил компенсировать владелице повреждённого автомобиля материальный и моральный вред по делу репера Хаски (Дмитрия Кузнецова)", — написал в своем Facebook Аванесян.

"Он один взял на себя всю нагрузку и оплатил материальный и моральный вред. Эти деньги он перевел нам, а мы же, соответственно, решили вопрос с потерпевшей. Отправлены (деньги), получены, об этом уведомлен дознаватель… Должны вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела… Она должна завтра прийти и написать соответствующий документ, что не имеет претензий", — сообщил РИА Новости Аванесян.

На прошлой неделе Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан.

В понедельник его адвокат Алексей Аванесян сообщил, что суд удовлетворил заявление защитников артиста и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Как пояснил адвокат РИА Новости, суд посчитал, что для наказания достаточного тех трех суток, которые Хаски уже провел под арестом.

При этом виновность Хаски в мелком хулиганстве не поставлена под сомнение, но наказание смягчено. Апелляционная жалоба на решение, которым Хаски признан виновным в мелком хулиганстве, еще будет рассматриваться. Второй адвокат рэпера Наталья Жданович рассказала РИА Новости, что срок в трое суток за отказ от освидетельствования поглощается 12-суточным сроком за мелкое хулиганство.