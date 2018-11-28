Михалков рассказал о знакомстве с президентом

Режиссер Никита Михалков в интервью Юрию Дудю на шоу «вДудь» рассказал, что познакомился с Владимиром Путиным еще до его первого президентского срока и никогда не обращался к нему с личными просьбами.

По словам Михалкова, он встретил будущего главу государства, когда тот еще работал в администрации. Режиссера пригласили туда с вопросом, действительно ли он планирует баллотироваться в президенты.

«Я сказал, что нет. Так мы познакомились», — заявил Михалков.

Он добавил, что у Путина есть друзья детства, которые были с ним рядом еще до высоких постов.

«Вот ответ, значит, дружба зависит не от того, кем ты являешься, а насколько ты любишь того, с кем ты дружишь, и как ему верен. Он верный друг», — подчеркнул режиссер.

По его словам, они с Путиным видятся не регулярно, а «по каким-то поводам». Михалков подчеркнул, что не злоупотребляет общением с президентом и никогда ничего не просит для себя.

«Ребята из ФСО мне сказали: «Знаешь, почему он тебя любит? Потому что никогда не выходил отсюда [от Михалкова — прим.ред.] с пачкой бумаг», — рассказал режиссер.

На президентских выборах 2018 года Михалков во второй раз (до этого — перед выборами 2012 года) стал доверенным лицом Путина. Он участвовал в дебатах и встречах в рамках предвыборных кампаний.