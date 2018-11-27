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Назван лучший музыкальный педагог России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лучшим преподавателем музыкальной литературы в России признан педагог Псковского областного колледжа искусств, председатель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки», член Союза композиторов России Лариса Никитина.
Она стала лауреатом 1-й степени Общероссийского конкурса «Теория и история — энциклопедия музыки». Диплом победителя псковскому педагогу был вручен в Москве на концерте в зале «Геликон-оперы», в котором приняли участие лауреаты конкурса «Молодые дарования России», сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
На Общероссийский конкурс педагог колледжа искусств представила творческое портфолио и запись открытого урока.
В состав жюри вошли ведущие профессора и преподаватели Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории, Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова.
Всего в конкурсе принимали участие 30 преподавателей из 26 профессиональных учебных заведений страны. Организатор конкурса — Министерство культуры Российской Федерации.
Между тем, с 28 ноября по 30 ноября пройдет всероссийский этап конкурса «Учитель здоровья России — 2018». В нем примет участие, в частности, учитель физкультуры лицея имени Г. А. Псахье города Томска Александра Скворцова, которая победила в региональном конкурсе, сообщает «Комсомольская правда».
Педагог представила открытый урок по теме «Формирование культуры здоровья средствами фитнеса», в конкурсе-импровизации «Культура здоровья» в игровой форме продемонстрировала диалог учителя и ученика о здоровом образе жизни.
В Томской области конкурс «Учитель здоровья России — 2018» проводился впервые. В России в этом году в нем поучаствовали 42 региона.
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Лариса Никитина , Минкультуры , Аргументы и Факты , Комсомольская правда , Общество , Образование , Москва
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