Назван лучший музыкальный педагог России

Лучшим преподавателем музыкальной литературы в России признан педагог Псковского областного колледжа искусств, председатель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки», член Союза композиторов России Лариса Никитина

Она стала лауреатом 1-й степени Общероссийского конкурса «Теория и история — энциклопедия музыки». Диплом победителя псковскому педагогу был вручен в Москве на концерте в зале «Геликон-оперы», в котором приняли участие лауреаты конкурса «Молодые дарования России», сообщают « Аргументы и факты » со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На Общероссийский конкурс педагог колледжа искусств представила творческое портфолио и запись открытого урока.

В состав жюри вошли ведущие профессора и преподаватели Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории, Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова.

Всего в конкурсе принимали участие 30 преподавателей из 26 профессиональных учебных заведений страны. Организатор конкурса — Министерство культуры Российской Федерации

Между тем, с 28 ноября по 30 ноября пройдет всероссийский этап конкурса «Учитель здоровья России — 2018». В нем примет участие, в частности, учитель физкультуры лицея имени Г. А. Псахье города Томска Александра Скворцова, которая победила в региональном конкурсе, сообщает « Комсомольская правда ».

Педагог представила открытый урок по теме «Формирование культуры здоровья средствами фитнеса», в конкурсе-импровизации «Культура здоровья» в игровой форме продемонстрировала диалог учителя и ученика о здоровом образе жизни.

В Томской области конкурс «Учитель здоровья России — 2018» проводился впервые. В России в этом году в нем поучаствовали 42 региона.