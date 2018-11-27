Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рахим из Чечни повторит отжимания для Книги рекордов России 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: instagram.com/rakhim_kuriev
Пятилетний Рахим Куриев намерен снова отжаться более четырёх тысяч раз в присутствии комиссии Книги рекордов России. предыдущую попытку ребёнку не засчитали.
«В среду в Грозный прибудут представители Книги рекордов России, и в присутствии авторитетной комиссии Рахим повторит свой рекорд. Мы планируем выполнить 4,2 тысячи отжиманий. Остальное зависит от настроения ребенка», — приводит РИА Новости слова отца ребёнка Зелимхана Куриева.
Ранее Рахим уже отжимался от пола 4105 раз без перерывов, однако у комиссии «возникли незначительные вопросы». Поэтому рекорд официально не зафиксировали. Однако тогда за мальчика заступился глава Чечни Рамзан Кадыров и подарил Рахиму Mercedes, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Брилёв заплатил журналистке за молчание о его гражданстве Ученик Левитана умер в Москве Шнуров высмеял рейтинг российских городов
Рамзан Кадыров , РИА Новости , Общество , Грозный , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ938
Порошенко не дали поговорить с Путиным102
Появились слухи об инциденте с российской подлодкой118
Брилев прояснил ситуацию с британским гражданством
Россиян удивило странное назначение на руководящий пост543
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение