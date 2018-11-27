Пятилетний Рахим Куриев намерен снова отжаться более четырёх тысяч раз в присутствии комиссии Книги рекордов России. предыдущую попытку ребёнку не засчитали.
«В среду в Грозный прибудут представители Книги рекордов России, и в присутствии авторитетной комиссии Рахим повторит свой рекорд. Мы планируем выполнить 4,2 тысячи отжиманий. Остальное зависит от настроения ребенка», — приводит РИА Новости слова отца ребёнка Зелимхана Куриева.
Ранее Рахим уже отжимался от пола 4105 раз без перерывов, однако у комиссии «возникли незначительные вопросы». Поэтому рекорд официально не зафиксировали. Однако тогда за мальчика заступился глава Чечни Рамзан Кадыров и подарил Рахиму Mercedes, писал News.ru.