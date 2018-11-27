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ФСБ составила черный список музыкантов
Lenta.ru
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1 час назад
Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»
Комментарии
В центральном аппарате
ФСБ
составили черный список музыкантов, чьи концерты не должны проходить в регионах России. Об этом сообщил юрист «Агоры»
Павел Чиков
в своем Telegram-канале.
Адвокат не уточнил свой источник информации.
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