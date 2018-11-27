Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ составила черный список музыкантов 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Алексей Куденко / «Коммерсантъ»
В центральном аппарате ФСБ составили черный список музыкантов, чьи концерты не должны проходить в регионах России. Об этом сообщил юрист «Агоры» Павел Чиков в своем Telegram-канале.
Адвокат не уточнил свой источник информации.
Последние новости
Российский министр назначил на руководящий пост неизвестного таджика Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом На космодроме Восточный нашли критические дефекты
Павел Чиков , ФСБ , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брилев прояснил ситуацию с британским гражданством
Появились слухи об инциденте с российской подлодкой102
Россиян удивило странное назначение на руководящий пост490
Блокировка карт россиян и другие события дня12
Военное положение на Украине поменялось в четвертый раз238
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение