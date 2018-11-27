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Блокировка карт россиян, критические дефекты «Восточного» и другие события дня

В российских детских садах начали запрещать костюмы иностранных героев 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Image
В российских детских садах начали запрещать наряжаться героями иностранных мультфильмов на новогодний карнавал. Об этом «Ленте.ру» сообщила жительница Москвы Галина (имя изменено).
По ее словам, подобная просьба пришла ей в чат от воспитательницы.
«Уважаемые родители, очень хочется видеть ваших детей в красивых детских карнавальных костюмах, а не в костюмах иностранных мультяшных героев», — написала сотрудница детского сада.
Она пояснила родителям, что недопустимо наряжать ребенка в Черепашку-ниндзя или Человека-паука, мотивировав требование неким новогодним сценарием. Тем, кто выразил несогласие с решением руководства учреждения, она посоветовала нарядить ребенка в «белый верх и черный низ». На уточняющий вопрос, было ли по этому поводу официальное распоряжение, воспитательница не ответила.
Ранее о подобном запрете рассказала жительница Магадана. На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию объявления из детского сада для родителей о недопустимости костюмов персонажей современных зарубежных мультфильмов на утреннике.
«Педагоги детского сада подготовили сценарий утренника, на котором предусмотрены следующие персонажи: девочки — куколки, мальчики — персонажи отечественных сказок и мультфильмов (Буратино, Пьеро, Чиполлино, Арлекино, Незнайка, богатыри, мушкетеры и т. д.)» — сообщили воспитатели.
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