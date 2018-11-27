Путин заявил о необходимости изменить ряд правил в школьном образовании

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать правила, касающиеся привлечения студентов к преподавательской деятельности в школах и проведения производственных экскурсий для школьников на предприятия, чтобы они не превратились в "прокрустово ложе".

На заседании совета по науке и образованию во вторник один из его участников — директор президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич — обратил внимание на некоторые проблемы в школьном образовании, которые, по его словам, можно было бы решить "прямо сейчас и без больших затрат". Он указал, в частности, что не урегулирован вопрос о деятельности студентов, которые работают педагогами дополнительного образования в школах, преподают в кружках; между тем, с введением профессионального стандарта в 2020 году эта деятельность фактически окажется нелегальной, а многие учреждения школьного образования привлекают студентов к работе.

Также Пратусевич обратил внимание на существующие препятствия нормативного характера, мешающие взаимодействию школ с высшими учебными заведениями и научными организациями; например, его лицей формально не может провести экскурсию на предприятии, поскольку это будет ведением образовательного процесса в месте, которое не отражено в лицензии, пояснил он.

"Что касается использования студентов для преподавательской работы, для внеклассной работы, тут надо подумать. Ведь есть люди, которые, действительно, возражают, имея в виду, что для работы с детьми должен быть определенный уровень квалификации и умение работать с людьми. Но, конечно, система должна быть погибче, я вас прекрасно понимаю", — заявил в ответ Путин.

То же самое, отметил президент, касается и производственных экскурсий на предприятия.