Финские власти вернули россиянке ребенка, ранее изъятого из семьи

Социальные службы Финляндии приняли решение вернуть ранее изъятую из семьи пятилетнюю дочь гражданке России Лидии Павловской, рассказала во вторник РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Финляндии Наталья Вежливцева.

Ранее стало известно, что 29 октября органы опеки Финляндии изъяли пятилетнюю дочь гражданки России Лидии Павловской и поместили девочку в приемную семью. Девочка не имеет гражданства России и является подданной Финляндии. Три года назад у Павловской был также изъят сын, который также не имеет российского гражданства. В настоящее время с матерью проживает еще один 11-летний сын, имеющий двойное гражданство России и Финляндии.

"Финские власти приняли решение о возвращении 5-летнего ребенка матери — российской гражданке, об изъятии которого из семьи ранее сообщали СМИ. В настоящее время девочка находится дома вместе с мамой. По сообщению юридического консультанта, который был привлечен посольством к данному делу и выезжал по месту жительства российской гражданки, социальная служба согласовала план помощи семье на дому", — рассказала пресс-секретарь.

В посольстве уточнили, что на 12 декабря намечена очередная встреча семьи с социальными работниками с участием опытного русскоговорящего юриста.

Консульский отдел продолжает в контакте с финской стороной оказывать необходимую помощь в защите законных прав и интересов российских граждан в Финляндии, добавили в российской дипмиссии.