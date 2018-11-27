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Финские власти вернули россиянке ребенка, ранее изъятого из семьи 

РИА Новости + ещё 3 37 минут назад
Фото: © Flickr / David Gallagher
Социальные службы Финляндии приняли решение вернуть ранее изъятую из семьи пятилетнюю дочь гражданке России Лидии Павловской, рассказала во вторник РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Финляндии Наталья Вежливцева.
Ранее стало известно, что 29 октября органы опеки Финляндии изъяли пятилетнюю дочь гражданки России Лидии Павловской и поместили девочку в приемную семью. Девочка не имеет гражданства России и является подданной Финляндии. Три года назад у Павловской был также изъят сын, который также не имеет российского гражданства. В настоящее время с матерью проживает еще один 11-летний сын, имеющий двойное гражданство России и Финляндии.
"Финские власти приняли решение о возвращении 5-летнего ребенка матери — российской гражданке, об изъятии которого из семьи ранее сообщали СМИ. В настоящее время девочка находится дома вместе с мамой. По сообщению юридического консультанта, который был привлечен посольством к данному делу и выезжал по месту жительства российской гражданки, социальная служба согласовала план помощи семье на дому", — рассказала пресс-секретарь.
В посольстве уточнили, что на 12 декабря намечена очередная встреча семьи с социальными работниками с участием опытного русскоговорящего юриста.
Консульский отдел продолжает в контакте с финской стороной оказывать необходимую помощь в защите законных прав и интересов российских граждан в Финляндии, добавили в российской дипмиссии.
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РИА Новости , Общество , В мире , Европа , Финляндия
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