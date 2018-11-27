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Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
С декабря пассажирские перевозки в России станут безопаснее, хозяйственные товарищества станут предприятиями, а граждане смогут получать водительские права в МФЦ и Сбербанке. Об этом сообщает News.ru.
С первого дня декабря россияне смогут получать биометрические водительские удостоверения не только в ГАИ, но и в офисах Сбербанка.
В тот же день права, а также свидетельства о регистрации транспортного средства станет возможным получать в многофункциональных центрах, однако пока лишь в Татарстане в рамках пилотного проекта.
С 1 декабря уменьшится экспортная пошлина на нефть, хозяйственные товарищества будут приравнены к малым предприятиям, а в сервисе Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес» станет доступна проверка штрафов, задолженностей и налоговых правонарушений контрагентов.
С 4 декабря россияне лишатся возможности заплатить налоги на землю, транспорт и недвижимость без пени, а с 21-го пассажирские перевозки в России станут безопаснее — ужесточится закон «О безопасности дорожного движения».
С тех пор перевозчикам-индивидуальным предпринимателям придется обеспечивать повышение квалификации водителей и стоянку транспортных средств, а также проводить предрейсовый контроль их технического состояния.
Комментарии
Федеральная налоговая служба , Сбербанк России , ГИБДД , Общество
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