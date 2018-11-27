Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С декабря пассажирские перевозки в России станут безопаснее, хозяйственные товарищества станут предприятиями, а граждане смогут получать водительские права в МФЦ и Сбербанке . Об этом сообщает News.ru.

С первого дня декабря россияне смогут получать биометрические водительские удостоверения не только в ГАИ , но и в офисах Сбербанка.

В тот же день права, а также свидетельства о регистрации транспортного средства станет возможным получать в многофункциональных центрах, однако пока лишь в Татарстане в рамках пилотного проекта.

С 1 декабря уменьшится экспортная пошлина на нефть, хозяйственные товарищества будут приравнены к малым предприятиям, а в сервисе Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес» станет доступна проверка штрафов, задолженностей и налоговых правонарушений контрагентов.

С 4 декабря россияне лишатся возможности заплатить налоги на землю, транспорт и недвижимость без пени, а с 21-го пассажирские перевозки в России станут безопаснее — ужесточится закон «О безопасности дорожного движения».

С тех пор перевозчикам-индивидуальным предпринимателям придется обеспечивать повышение квалификации водителей и стоянку транспортных средств, а также проводить предрейсовый контроль их технического состояния.