Власти Петербурга ответили на критику резонансного школьного задания

В комитете по образованию Санкт-Петербурга объяснили, что задание для школьников написать "письмо отцу на фронт" предлагает подумать о том, что чувствовали их сверстники в годы войны, дети должны знать свою историю. При этом в комитете пояснили, что методисты рекомендуют учителям предлагать детям и альтернативные задания, давая возможность выбора.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что мать петербургской школьницы Ольга Федорченко пожаловалась на домашнее задание написать "письмо отцу на фронт", которое содержится в программе курса "Литературное чтение" для 4 класса. Женщина заявила радиостанции, что многие родители отказались выполнять это задание, часть из них написала письмо за своих детей.

"Это задание может показаться ребенку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России, включая ее героические и трагические страницы. Эти темы изучаются в школе для всестороннего интеллектуального и нравственного развития детей", — говорится в ответе пресс-службы комитета на запрос РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба, учебник "Литературное чтение" под редакцией Л. Ф. Климановой и других авторов разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Учебник входит в учебно-методический комплекс "Перспектива", который включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования. В Санкт-Петербурге с комплексом "Перспектива" работает около 12% школ.

Комитет по образованию сообщает, что, в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации", образовательные учреждения свободны в выборе учебно-методического обеспечения — предоставляется несколько рекомендованных вариантов учебно-методических комплексов. При этом каждый педагог вправе самостоятельно решать, какие задания из учебника давать детям, отмечается в сообщении.

"В обсуждаемой конкретной ситуации перед выполнением задания дети читают стихотворение Елены Благининой "Письмо папе на фронт", в котором идет речь о Великой Отечественной войне. Исходя из контекста, ученику предлагается представить, что его отец — солдат Великой Отечественной войны, находится на фронте, и он хочет написать отцу письмо", — говорится в сообщении.

В комитет по образованию сообщают, что выполнение этого задания предваряется кратким рассказом педагога о событиях эпохи, введением детей в тему.