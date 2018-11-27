Российские казаки объединились в единое сообщество

В работе круга приняли участие порядка 500 делегатов из всех реестровых казачьих войск, которые единогласно проголосовали за создание общества, а также утвердили его устав и структуру. Решение о создании казаки приветствовали возгласом "любо!".

"Это знаковое событие для всего российского казачества, которое, опираясь на славные традиции своих предков, строит сегодня новую историю. При объединении всех реестровых войсковых казачьих обществ мы получим всероссийское казачье войско численностью около 200 тыс. человек", — сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

По его словам, перед новой структурой будут стоять самые разнообразные задачи — "обеспечение исполнения принятых обязательств по несению государственной службы, содействие в повышении роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранение культурно-исторических традиций, укрепление связей с объединениями казаков за рубежом".

О структуре Всероссийского казачьего общества рассказал атаман кубанского казачьего войска, председатель Совета войсковых атаманов Николай Долуда

"У нас будет правление в составе 43 человек, будет наказной атаман, который будет назначен указом президента России сроком на шесть лет. В структуру общества входят большой круг, совет атаманов, правление, совещательные органы и контрольно-ревизионная комиссия. У атамана будет первый заместитель, четыре заместителя, 13 отделов и три помощника; отделы будут заниматься взаимодействием с органами власти, СМИ, ветеранскими организациями, религиозными организациями", — сказал он.

Атаман добавил, что устав организации после его согласования в правовом управлении администрации президента будет представлен главе государства на утверждение, затем направлен в Минюст РФ для регистрации.