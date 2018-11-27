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Соловьев прокомментировал допрос украинских военнослужащих 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинские военные осознавали, что идут на провокацию в Керченском проливе.
«Допрос задержанного участника провокации в Черном море. Все понимали украинцы. Осознанно шли на провокацию», — написал он в своем микроблоге Twitter.
Журналист разместил видеоролик с показаниями одного из украинских военнослужащих, в котором тот признается, что «осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе носит провокационный характер».
Между тем командующий ВМС Украины отказался верить показаниям задержанных ФСБ матросов.
В воскресенье три корабля военно-морских сил Украины в нарушение действующих правил прохода из Черного в Азовское море пересекли госграницу России. Требования остановиться со стороны ФСБ и Черноморского флота были проигнорированы. Это вызвало резкое обострение ситуации с привлечением дополнительных сил с обеих сторон.
В минувший понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничиться 30 сутками.
Напомним, газета ВЗГЛЯД объясняла, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. Сейчас он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.
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Петр Порошенко , Владимир Соловьев , ФСБ , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд" , Общество
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