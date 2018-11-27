Соловьев прокомментировал допрос украинских военнослужащих

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинские военные осознавали, что идут на провокацию в Керченском проливе.

«Допрос задержанного участника провокации в Черном море. Все понимали украинцы. Осознанно шли на провокацию», — написал он в своем микроблоге Twitter.

Журналист разместил видеоролик с показаниями одного из украинских военнослужащих, в котором тот признается, что «осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе носит провокационный характер».

Между тем командующий ВМС Украины отказался верить показаниям задержанных ФСБ матросов.

В воскресенье три корабля военно-морских сил Украины в нарушение действующих правил прохода из Черного в Азовское море пересекли госграницу России. Требования остановиться со стороны ФСБ и Черноморского флота были проигнорированы. Это вызвало резкое обострение ситуации с привлечением дополнительных сил с обеих сторон.

В минувший понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничиться 30 сутками.