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Защита Бутиной потребовала перевести ее из одиночной камеры 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Защита россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США в незаконной работе на правительство РФ, требует перевести ее на общие условия содержания из одиночного заключения, говорится в документах суда.
По данным защиты, Бутина уже содержалась в одиночном заключении на протяжении 67 дней, когда находилась в тюрьме в Вашингтоне. После перевода в центр содержания в Александрии ее вновь поместили 21 ноября в одиночное заключение, где она находится уже шесть дней. Причиной стало то, что она дала телефон своего адвоката сокамернице, хотя ни в каком формальном нарушении Бутину не обвиняли.
"Для заключенных, которые отделены в административном порядке для одиночного заключения в центре содержания в Александрии, жизнь полна лишений. Эти заключенные закрыты внутри клетки из стали размером с парковочное место, лишены сколько-нибудь значительных контактов с людьми и не имеют никаких аудиовизуальных ощущений на протяжении 22 часов в сутки — и так каждый день, без обозримой даты освобождения", — говорится в ходатайстве защиты.
Защита приводит мнение минюста США, что подобное наказание должно применяться "редко, справедливо, с разумными ограничениями", а также "никогда не должно быть решением по умолчанию".
Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
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Правительство РФ , Министерство юстиции США , Общество , В мире , США
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