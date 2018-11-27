«Мисс Москва-2015» вышла замуж за короля Малайзии

25-летняя «мисс Москва » Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V. За полгода до церемонии девушка взяла себе мусульманское имя Рихана и приняла религию будущего мужа. Свадьба прошла в Барвихе.

Невеста выглядела вполне по-европейски, а ее будущий супруг появился на свадьбе в традиционном малайзийском костюме. На столах не было алкоголя, а к продуктам, из которых были приготовлены блюда, предъявлялись особые требования.

Сама Оксана пока отказывается комментировать свадьбу с монархом. По слухам, девушка уже несколько месяцев встречается с Мухаммадом V Фарисом, который буквально потерял голову от модели из России.

Однако королевой Оксане Воеводиной стать не суждено: этот титул может получить только уроженка Малайзии.