Школьников заставили писать письмо отцу на фронт

Жительница Петербурга Ольга Федорченко рассказала в «Живом Журнале» о школьном задании, которое довело до слез ее десятилетнюю дочь.

По словам женщины, дочери и ее одноклассникам дали задание написать «письмо отцу на фронт».

«После первых же строк и слов «совсем недавно ты был с нами, а сейчас на фронте», ребенок уронил ручку и зарыдал в голос…» — рассказала Федорченко.

Женщина отметила, что такое задание напомнило ей о книге «Говорят погибшие герои» и письме Кати Сусаниной, попавшей в плен. Девочка «буднично» писала своему отцу о решении покончить с собой.

Федорченко поинтересовались, таких ли писем хотят от современных десятилетних детей, и кто именно придумывает темы для домашних заданий.

«<…> Это что, мы готовимся к войне?! Делаем заготовки писем родным?! <…> Зачем, зачем писать пусть даже воображаемое письмо отцу. На фронт…» — возмутилась она.

По данным радиостанции «Говорит Москва», такое задание содержалось в учебнике «Литературное чтение» для четвертого класса. Федорченко рассказали радиостанции, что многие родители из их класса разрешили детям не выполнять задание или написали письмо сами.