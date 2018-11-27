Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьников заставили писать письмо отцу на фронт 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Жительница Петербурга Ольга Федорченко рассказала в «Живом Журнале» о школьном задании, которое довело до слез ее десятилетнюю дочь.
По словам женщины, дочери и ее одноклассникам дали задание написать «письмо отцу на фронт».
«После первых же строк и слов «совсем недавно ты был с нами, а сейчас на фронте», ребенок уронил ручку и зарыдал в голос…» — рассказала Федорченко.
Женщина отметила, что такое задание напомнило ей о книге «Говорят погибшие герои» и письме Кати Сусаниной, попавшей в плен. Девочка «буднично» писала своему отцу о решении покончить с собой.
Федорченко поинтересовались, таких ли писем хотят от современных десятилетних детей, и кто именно придумывает темы для домашних заданий.
«<…> Это что, мы готовимся к войне?! Делаем заготовки писем родным?! <…> Зачем, зачем писать пусть даже воображаемое письмо отцу. На фронт…» — возмутилась она.
По данным радиостанции «Говорит Москва», такое задание содержалось в учебнике «Литературное чтение» для четвертого класса. Федорченко рассказали радиостанции, что многие родители из их класса разрешили детям не выполнять задание или написали письмо сами.
Комментарии
Общество , Образование , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков анонсировал важное заявление Путина374
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент333
«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии162
Запад раскусил провокацию Украины612
На границе Украины начались потасовки128
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:03
Жители Новосибирска сняли на видео метеор над городом
Наука и техника
02:05
Новую бронетехнику морпехов показали на видео
Армия Оружие
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
00:45
Хабаровский край готовится к снежной буре
Погода Общество
00:29
Рада назначила дату выборов президента Украины
В мире
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение