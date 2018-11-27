Эксперты рассказали, как выжить в мегаполисе

Траффик, плохая экология, большое количество людей в общественном транспорте и однотипные высотки — все это отрицательно сказывается на психике жителей мегаполиса, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. Жителям мегаполиса очень важно уметь встраиваться в ритм города, находить время на отдых и чаще бывать на природе, иначе психика может быть разрушена.

Эксперты рассказали агентству, что нужно делать, чтобы чувствовать себя комфортно в условиях мегаполиса, как не срываться на окружающих и где найти разрядку при быстром ритме жизни.

Режим труда и отдыха

Одна из основных трудностей для жителей мегаполиса заключается высоком темпе жизни. И если человек не умеет встраиваться, не умеет искать зоны отдыха, то такой темп тяжел и разрушителен для нервной системы и психики, рассказал РИА Новости врач-психотерапевт Константин Ольховой.

"Необходимо грамотно чередовать труд и отдых и при этом понимать, что на отдых в мегаполисе зачастую нужно больше времени, потому что скорость жизни высокая", — сказал Ольховой.

Как отмечает эксперт, этот отдых не должен быть связан высокоскоростным ритмом, потому что мегаполис является громадным информационным потоком. Чтение различных ресурсов в интернете — это не отдых для жителей мегаполиса, так как сохраняется тот же высокоскоростной поток информации.

В большом городе уходит много времени на дорогу до работы и назад. Как советует врач-психиатр, это время нужно проводить с пользой для своего организма.

"Два-три часа в день мы тратим на дорогу, нам надо в это время поотдыхать. Понимать, что это тоже часть жизни жителя мегаполиса", — добавил он.

Избегать толпы

Как рассказала РИА Новости психолог частной практики Александра Имашева, из-за большого скопления людей в мегаполисе у его жителей происходит нарушение личностных и физических границ. У каждого человека есть границы, ближе которых он пускает только самых близких людей — это норма и залог психического здоровья, спокойного состояния человека.

"В мегаполисе людей очень много, и границы все время нарушаются. В транспорте люди стоят близко друг к другу в час пик, это уже нарушение границ. В ритме большого города постоянно нарушаются физические и психологические границы", — сказала Имашева.

Кроме того, в мегаполисе за счет большого количества людей все время повышается градус агрессии. Также происходит обезличивание, к примеру, в маленьких городах люди друг друга знают, чего нет в больших городах. Человек устает от огромного количества людей в большом городе, отметила специалист.

"Это является дискомфортным, потому что человек — существо социальное, которое образует коммуникационные связи. А в больших городах такие связи даже не хочется образовывать, потому что происходит перенасыщение каких-то обезличенных", — пояснила Имашева.

В свою очередь Ольховой рассказал, что всех людей тревожат одни и те же проблемы, но в условиях мегаполиса почти всегда складывается огромная толпа. При взаимодействии с толпой теряется ощущение того, что это люди. Толпа воспринимается как большая масса людей, при этом зачастую достаточно агрессивная. Человеку бывает тяжело, страшно в толпе.

"Очень важно стараться минимизировать нахождение в толпе, в том же метро всегда есть более свободные вагоны. Например, на Кольцевой в метро лучше садиться в первый вагон, там свободнее. Это удлиняет время пересадки, но сохраняет спокойствие. Лучше взять лишних пять-семь минут на дорогу и постоять на платформе", — добавил эксперт.

По его мнению, есть технология, которая работает везде и всегда, в любом взаимодействии с толпой. Очень полезно просто смотреть на людей и видеть людей вне толпы. "Когда ты видишь: этот улыбается чему-то, тот грустит, становится легче. Вот это давящее состояние толпы сильно уменьшается", — уточнил психотерапевт.

Побыть в одиночестве

Как заметил Ольховой, любому человеку для восстановления нужны моменты одиночества, и очень важно переключаться на какое-нибудь занятие.

"Я по городу не передвигаюсь на машине, так как вот эти 25 минут, которые я иду от метро пешком до дома, — это время, когда нет вокруг толпы. Когда можно спокойно пройтись, когда можно переварить рабочий день. Очень важно не тащить работу с собой домой. Для работы высокого ритма это особо значимо", — поделился своим опытом эксперт.

В свою очередь Имашева уточнила, что автомобильное движение напрягает людей, потому что все время надо быть в состоянии "боевой готовности". У людей появляется очень много страхов, фобий.

"Вот ко мне все время приходят с фобиями. У меня не бывает такого, чтобы прошла неделя, и никто с фобией не пришел", — пояснила она, добавив, что именно в городе очень много фобий, связанных с передвижением в пространстве.

Обустроить свой дом

По мнению Ольхового, однотипные, высокие, без особенностей здания могут давить на психику человека. Полезно в выходные выезжать в старые зоны города, где можно пройтись по улицам, где каждый дом имеет свой архитектурный облик. Это очень помогает уйти от ощущения огромного давящего города.

"Если человеку тяжело в давящих многоэтажках, может быть, ему стоит искать жилье не в многоэтажках. Это тоже важно, когда ты ищешь себе жилье, неважно, покупаешь или снимаешь, обратить внимание, чтобы тебе нравился вид из окна. Дома важно отдыхать", — добавил он.

Имашева отмечает, что следует организовать себе дом как некое убежище, где человеку будет спокойно. Не окрашивать стены в яркие цвета, ведь в городе уже достаточно раздражителей.

"Но самое главное — разобраться со своей семьей, чтобы она была не просто тылом, чтобы она была местом, куда приятно возвращаться, откуда черпать энергию, где можно успокоить нервы, куда хочется вернуться после работы. А если есть семейные конфликты, нужно с ними разбираться", — подчеркнула она.

Чаще бывать на природе

Как отмечает Имашева, человек — существо, пришедшее из природы, поэтому ему близко все естественное и натуральное. Например, людям приятны зеленые цвета и комфортно смотреть на природные ландшафты.

"В Москве очень много ярких цветов, которые совершенно не экологичны. Психика человека не приспособлена к зданиям ярких цветов", — добавила она.

Как отмечает Ольховой, особенностью мегаполиса является то, что у его жителей теряется ощущение контакта с природной естественной средой, поэтому очень важно погулять по парку и побыть в спокойной обстановке.

"Практически всегда мы можем найти 20 минут для того, чтобы найти сквер, в конце концов, если во дворе есть какая-то площадка, деревья, можно пройтись кругом по двору, посидеть на скамейке под деревьями. Если человек выйдет и побродит по окрестностям своего дома, то какой-нибудь сквер, парк найдет 100% в короткой пешей доступности", — подчеркнул психотерапевт.

Спорт и правильное питание

По мнению Имашевой, можно заниматься медитацией, а верующие могут молиться. Также спортом заниматься очень хорошо, в здоровом теле здоровый дух.

"Занятия спортом успокаивают нервную систему, они укрепляют не только тело, но и нервную систему тоже", — подметила психолог.

Как считает эксперт, сбалансированное питание улучшает состояние нервной системы, но главное — высыпаться. Во сне снимается стресс, как правило, в мегаполисе люди редко имеют возможность выспаться.

Как подчеркивает Имашева, алкоголь в краткосрочной перспективе является антидепрессантом, но в долгосрочной он депрессант. Есть такое понятие "алкогольная депрессия".