Шнуров высмеял рейтинг российских городов

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров оценил рейтинг российских городов по качеству жизни. Музыкант сочинил стихи про то, как «прекрасно жить в Тюмене».

Новое стихотворение Шнуров опубликовал в своём аккаунте в Instagram.

Шнуров заверил общественность, что говорит «без иронии» и предположил, что теперь «в Тюмень и Грозный прут девицы», массово покидая Москву. И даже Италия больше никого не прельщает, поскольку появился новый город-мечта.

«В Москве, конечно, боле-мене,

Но как прекрасно жить в Тюмени!

Почти, как в очень грозном Грозном!»