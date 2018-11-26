Шнуров высмеял рейтинг российских городов 

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров оценил рейтинг российских городов по качеству жизни. Музыкант сочинил стихи про то, как «прекрасно жить в Тюмене».
Новое стихотворение Шнуров опубликовал в своём аккаунте в Instagram.
Шнуров заверил общественность, что говорит «без иронии» и предположил, что теперь «в Тюмень и Грозный прут девицы», массово покидая Москву. И даже Италия больше никого не прельщает, поскольку появился новый город-мечта.
«В Москве, конечно, боле-мене,
Но как прекрасно жить в Тюмени!
Почти, как в очень грозном Грозном!»
Как сообщал News.ru, рейтинг городов по качеству жизни составил финансовый университет при правительстве РФ. Первое место заняла Тюмень. Вторую строчку занял Грозный, а замыкает тройку лидеров Москва. Четвертое досталось Казани, а пятое Сочи. В десятку лучших вошли также Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.