Ростовские коммунальщики покрасили снег вместе с детской площадкой

Коммунальщики Ростова-на-Дону покрасили заснеженную детскую площадку вместе со снегом. Фотографии с места опубликованы в группе «Ростов сегодня» в Facebook

Автор снимков, местная жительница Оксана Радченко, отметила, что рабочие так небрежно провели ремонт, что не потрудились даже счистить снег с каруселей и горок и красили прямо поверх него. Территория вокруг объектов также оказалась покрыта красной и синей краской.

«Так осваивают бюджет города на ремонт и строительство детских площадок. Люди не заморачивались. На детской горке проломлено основание», — написала женщина.

В середине ноября чиновники Междуреченска в Кемеровской области привезли во двор жилого дома элементы детской площадки, установили их, сфотографировали, разобрали и увезли обратно. После появления видеозаписи в сети мэр города Владимир Чернов отчитал своих подчиненных и рекомендовал делать подобную «визуализацию» не вживую, а на компьютере.