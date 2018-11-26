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В Дагестане в 2019 году планируют отремонтировать 150 школ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
В 2019 году в Дагестане планируют отремонтировать 150 школ, на эти целы будут направлены порядка 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства РД.
"Сегодня состоялось еженедельное рабочее совещание под руководством главы Дагестана, в ходе которого Владимир Васильев поддержал инициативу продлить реализацию проекта "100 школ". Было также принято решение о ремонте не ста школ, как в этом году, а 150. Помимо этого, финансирование также будет увеличено на 100 миллионов рублей и составит порядка 300 миллионов рублей", — отметили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, власти республики готовы оказывать максимальную поддержку эффективному использованию бюджетных средств, чтобы направлять сэкономленные средства на увеличение объемов работ по развитию социальной сферы.
В пресс-службе напомнили, что в текущем году по итогам работы конкурсной комиссии были определены 117 школ во всех городах и районах республики, которые нуждаются в ремонте. На эти работы были направлены более 313 миллионов рублей, из которых 198 миллионов — средства республиканского бюджета, 30 миллионов рублей — средства муниципальных бюджетов и более 84 миллионов рублей — помощь меценатов.
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Владимир Васильев , Общество , Республика Дагестан
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