У «Лидеров России» проверят управленческий потенциал

До заключительного блока тестирования дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев «Лидеры России» допущены более 15 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте проекта в среду, 28 ноября.

Речь идет о тесте управленческого потенциала.

«В прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысяч человек. В этот раз почти на три тысячи больше», — рассказал руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он отметил, что участники проекта демонстрируют высокий уровень аналитических способностей и эрудиции.

Ранее в среду врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил о намерении пригласить участников второго потока поработать в краевую администрацию. По его словам, в скором времени приморские участники всероссийского конкурса войдут в региональный кадровый резерв.

Конкурс «Лидеры России» организован с целью создать эффективные социальные лифты для активных граждан. Итоги первого конкурса превзошли ожидания организаторов: двое из победителей стали губернаторами, еще четверо — заместителями федеральных министров. Второй конкурс отличается от первого увеличенным количеством наставников и географией. В этом году возможность принять участие в состязании появилась у людей из разных стран. Необходимое условие — знание русского языка.