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У «Лидеров России» проверят управленческий потенциал 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: «Лидеры России»
До заключительного блока тестирования дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев «Лидеры России» допущены более 15 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте проекта в среду, 28 ноября.
Речь идет о тесте управленческого потенциала.
«В прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысяч человек. В этот раз почти на три тысячи больше», — рассказал руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Он отметил, что участники проекта демонстрируют высокий уровень аналитических способностей и эрудиции.
Ранее в среду врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил о намерении пригласить участников второго потока поработать в краевую администрацию. По его словам, в скором времени приморские участники всероссийского конкурса войдут в региональный кадровый резерв.
Конкурс «Лидеры России» организован с целью создать эффективные социальные лифты для активных граждан. Итоги первого конкурса превзошли ожидания организаторов: двое из победителей стали губернаторами, еще четверо — заместителями федеральных министров. Второй конкурс отличается от первого увеличенным количеством наставников и географией. В этом году возможность принять участие в состязании появилась у людей из разных стран. Необходимое условие — знание русского языка.
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Алексей Комиссаров , Олег Кожемяко , Общество , Другое
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