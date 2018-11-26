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Познер рассказал о пользе конкурса «Великие имена России» 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Конкурс "Великие имена России", в ходе которого граждане выбирают имена выдающихся личностей для аэропортов страны, способен побудить общество к изучению исторически значимых фигур. Такого мнения придерживается журналист Владимир Познер, передает ТАСС.
Телеведущий отметил, что ему нравится идея присваивания имен аэродромам. Важность проведения голосования, по мнению Познера, состоит в том, что любой желающий чувствует свою причастность к выбору.
При этом журналист призвал не считать конкурс некой объединительной силой. Он обратил внимание и на то, что в ряде регионов люди голосуют за тех, кто хорошо известен в конкретном городе или крае.
Рассуждая про собственные критерии выбора, Познер отметил, что аэропортам не стоит присваивать имена ныне живущих людей. К тому же, по его словам, в конкурсе представлено немало имен, которые очень подходят воздушным гаваням. В пример журналист привел имя авиаконструктора Андрея Туполева.
Проект "Великие имена России" нацелен на сохранение исторической памяти и духовных традиций. Финальный этап общенационального конкурса стартовал 12 ноября. Имена победителей организаторы объявят 5 декабря. По итогам конкурса, новые имена получат 47 аэропортов России.
Ранее стало известно, что свои голоса за участников финального этапа конкурса отдали почти 2,5 миллиона россиян. При этом 64% сделали свой выбор через сайт, 5% по телефону горячей линии, а 31% — методом ручного заполнения анкеты. Лидером по числу набранных голосов стал аэропорт Симферополя. За него проголосовали 147,7 тысячи человек.
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Андрей Туполев , Владимир Познер , ИТАР-ТАСС , Общество
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