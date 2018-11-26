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Мальчик-герой получил российское гражданство 

Парламентская газета + ещё 6 2 часа назад
Фото: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Максим Богдан, в августе 2018 года спасший из горящего дома своего брата и троих сестёр, получил российское гражданство (раньше он являлся гражданином Украины). Об этом сообщили в управлении МВД по Рязанской области.
В начале ноября в Совете Федерации, где уже пятый год награждают детей, совершивших подвиги, Максиму Богдану вручили медаль «За мужество в спасении». 19 августа девятилетний он спас младшего брата и сестёр во время пожара в их доме в посёлке Чучково Рязанской области.
Как пояснил «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по науке, образованию и культуре, сенатор от этого региона Игорь Морозов, после пожара детей направили в реабилитационный центр неподалёку от их сгоревшего дома. Пока они там находились, родители получили новую квартиру в городке, в котором ранее располагалась военная часть.
«Власти муниципалитета помогли семье Богдан с одеждой, собрали всё необходимое для жизни, а «Молодая Гвардия» «Единой России» совместно с бизнесом купили мебель», — рассказал Игорь Морозов.
Он подчеркнул, что выдача квартиры и покупка мебели никак не зависели от публикаций в СМИ о том, что после пожара братьев и сестёр забрали у родителей и отдали в детский дом. Дети поселились вместе с родителями в новой квартире уже 14 ноября — ещё до того, как появились соответствующие публикации.
Как заявила на пленарном заседании 23 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы отслеживают судьбу каждого из детей-героев, награждённых в парламенте за последние пять лет. Игорь Морозов сообщил, что сейчас детей 250. На этой неделе сенатор собирается посетить Рязанскую область, где пообщается с Максимом Богданом и его родителями.
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Игорь Морозов , Валентина Матвиенко , Максим Богдан , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Парламентская газета , Общество , Рязанская Область , Чучково
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