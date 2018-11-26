Мальчик-герой получил российское гражданство

Максим Богдан , в августе 2018 года спасший из горящего дома своего брата и троих сестёр, получил российское гражданство (раньше он являлся гражданином Украины ). Об этом сообщили в управлении МВД по Рязанской области.

Рязанской области. В начале ноября в Совете Федерации , где уже пятый год награждают детей, совершивших подвиги, Максиму Богдану вручили медаль «За мужество в спасении». 19 августа девятилетний он спас младшего брата и сестёр во время пожара в их доме в посёлке Чучково

Как пояснил « Парламентской газете » зампредседателя Комитета Госдумы по науке, образованию и культуре, сенатор от этого региона Игорь Морозов , после пожара детей направили в реабилитационный центр неподалёку от их сгоревшего дома. Пока они там находились, родители получили новую квартиру в городке, в котором ранее располагалась военная часть.

«Власти муниципалитета помогли семье Богдан с одеждой, собрали всё необходимое для жизни, а «Молодая Гвардия» «Единой России» совместно с бизнесом купили мебель», — рассказал Игорь Морозов.

Он подчеркнул, что выдача квартиры и покупка мебели никак не зависели от публикаций в СМИ о том, что после пожара братьев и сестёр забрали у родителей и отдали в детский дом. Дети поселились вместе с родителями в новой квартире уже 14 ноября — ещё до того, как появились соответствующие публикации.