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Владимир Путин подписал указ о премиях лучшим учителям 

Российская Газета + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности будут вручать премии в размере 200 тысяч рублей. Указ о премиях 28 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что премии будут присуждаться с 2019 года ежегодно ко Дню учителя. Причем награждаться будут учителя, победившие в конкурсе, который проводится среди педагогов образовательных организаций, "реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования".
При этом в указе подчеркивается, что принять участие в таком конкурсе могут учителя, педагогический стаж которых будет не менее трех лет. Размер премий составит 200 тысяч рублей каждая. Указ президента учреждает 1 тыс. премий.
"Правительству поручено в месячный срок утвердить правила проведения конкурса и условия участия в нем, правила присуждения премий и порядок их выплаты", — говорится в документе.
Кроме того, отмечается, что выплата премий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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Владимир Путин , Общество , Образование
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