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Москалькова заявила о 24 задержанных моряках в Керчи 

News.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Уполномоченный по правам человека в Р Ф Татьяна Москалькова назвала число украинских моряков, задержанных из-за инцидента в Керченском проливе.
«Их всего 24 человека. Трое моряков находятся в первой керченской больнице, врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается», — сказала она.
Москалькова также отметила, то действия российских пограничников позволили избежать более серьёзной ситуации.
«Сегодня в первую очередь надо сказать, что профессиональные действия пограничных служб смогли блокировать эту провокацию. И это очень тесно связано с правами человека, потому что это могло привести к более серьезным последствиям, нежели то, с чем мы столкнулись», — добавила омбудсмен.
Ранее News.ru подготовил материал о том, что известно о задержанных украинских моряках.
25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает РФ, нарушили её госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украина сообщает о шести моряках, раненных в результате инцидента. В России говорят о трёх раненых, которым, как сообщили в ФСБ, оказана медицинская помощь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное делоза нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту «ведения агрессивной войны».
26 ноября случившееся будет разбираться на заседании Совбеза ООН.
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Татьяна Москалькова , ФСБ , Совбез ООН , СБУ , Общество , Керчь
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