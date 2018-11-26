Врач рассказал о состоянии пострадавших в Керченском проливе украинцев

По его словам, пострадавшие военные были доставлены в местную больницу №1 имени Пирогова. Источник радиостанции не уточнил характер полученных украинцами ранений. По его сведениям, завтра все трое могут быть переведены в другие медучреждения.

Сегодня представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил каналу «112», что на самом деле в ходе инцидента в Керченском проливе ранения получили шестеро граждан Украины, а некоторые из них уже были переправлены в Москву.

«Ранения осколочные», — добавил он.