Врач рассказал о состоянии пострадавших в Керченском проливе украинцев 

Раненые в ходе инцидента в Керченском проливе украинцы чувствуют себя удовлетворительно, рассказал радиостанции «Говорит Москва» собеседник в медицинских кругах города Керчь.
По его словам, пострадавшие военные были доставлены в местную больницу №1 имени Пирогова. Источник радиостанции не уточнил характер полученных украинцами ранений. По его сведениям, завтра все трое могут быть переведены в другие медучреждения.
Ранее собеседник в правоохранительных органах рассказал «Федеральному агентству новостей», что раненых украинцев зовут Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер. Первому 24 года, второму — 27, третьему — 18.
Сегодня представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил каналу «112», что на самом деле в ходе инцидента в Керченском проливе ранения получили шестеро граждан Украины, а некоторые из них уже были переправлены в Москву.
«Ранения осколочные», — добавил он.
Накануне три судна украинских Военно-морских сил, незаконно пересекшие российскую границу, были со стрельбой задержаны Федеральной службой безопасности России.