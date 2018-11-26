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Москалькова рассказала о состоянии раненых украинских моряков 

RT на русском + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Раненые украинские моряки, которые были задержаны после нарушения кораблями Украины российской границы в Керченском проливе, находятся в больнице в Керчи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.
«Их состояние не оценивается как тяжёлое. Медицинская помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни», — цитирует Москалькову РИА Новости.
По словам омбудсмена, в отношении задержанных проводятся процессуальные действия, их опрашивают следователи.
25 ноября ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
В ведомстве рассказали об оказанной трём украинским военнослужащим медицинской помощи.
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ФСБ , РИА Новости , Общество , Войска , Другое , Криминал , Керчь
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