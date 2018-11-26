Россияне выбрали любимые музеи

Граждане РФ принял участие в голосовании за любимый музей. Акция закончилась сегодня, 26 ноября.

С 4 ноября стартовала акция «Мой любимый музей», в которой россияне могут выбрать культурные места с «интересными, полезными, увлекательными экспозициями, специальными проектами, экскурсиями и особым тёплым отношениям к посетителям». В списке числятся 4000 музеев, за которые может отдать свой голос любой желающий.

Сегодня, 26 ноября, последний день акции. Итоги будут подведены в середине декабря. Десять музеев-лидеров получат дипломы Министерства культуры