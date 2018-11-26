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Россияне выбрали любимые музеи 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Фото: pixabay.com
Граждане РФ принял участие в голосовании за любимый музей. Акция закончилась сегодня, 26 ноября.
С 4 ноября стартовала акция «Мой любимый музей», в которой россияне могут выбрать культурные места с «интересными, полезными, увлекательными экспозициями, специальными проектами, экскурсиями и особым тёплым отношениям к посетителям». В списке числятся 4000 музеев, за которые может отдать свой голос любой желающий.
Сегодня, 26 ноября, последний день акции. Итоги будут подведены в середине декабря. Десять музеев-лидеров получат дипломы Министерства культуры.
По предварительным данным, в первую пятёрку вошли музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре Московской области, Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге, музей-усадьба Сергея Рахманинова «Ивановка» в деревне Ивановка Тамбовской области, Алтайский государственный мемориальный музей космонавтики имени Германа Титова, Кирилло-Белозерский музей-заповедник в Вологодской области. Далее следуют музей-заповедник «Полотняный завод» в Калужской области, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник в Ростовской области, государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» в Московской области, государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и замыкает первую десятку выставочный зал «Родина» в Белгороде, пишет «Парламентская газета».
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Сергей Рахманинов , Антон Чехов , Эрмитаж , Минкультуры , Парламентская газета , Общество
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