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Сильный шторм обрушится на Черное и Азовское моря 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с ухудшением погодных условий, в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря и Керченском проливе ожидается сильный шторм, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"В связи с выходом южного циклона 27 — 30 ноября на территории Крыма, в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря, Керченском проливе ожидается ухудшение погодных условий", — говорится в сообщении.
В частности, 27 и 28 ноября пройдут сильные местами дожди, переходящие в очень сильный мокрый снег, а также будет усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветер 17 — 22 м/с.
При это в последующие дни погода продолжит ухудшаться. Так, 29 и 30 ноября ожидается временами снег, очень сильный северо-восточный ветер 25 — 30 м/с, на дорогах гололедица, понижение температуры воздуха до —2…-7 градусов мороза.
"Высота волн: 27 ноября — 13-20 дм, 28 ноября — 20-30 дм, 29 и 30 ноября — 30-40 дм, в северо-восточной части Черного моря и открытом море — 40-50 дм. Видимость в дожде, снеге — 500-1000 метров", — говорится в сообщении.
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МЧС , Общество , Погода , Республика Крым
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