Сильный шторм обрушится на Черное и Азовское моря

Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с ухудшением погодных условий, в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря и Керченском проливе ожидается сильный шторм, сообщает крымское управление МЧС РФ

"В связи с выходом южного циклона 27 — 30 ноября на территории Крыма, в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря, Керченском проливе ожидается ухудшение погодных условий", — говорится в сообщении.

В частности, 27 и 28 ноября пройдут сильные местами дожди, переходящие в очень сильный мокрый снег, а также будет усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветер 17 — 22 м/с.

При это в последующие дни погода продолжит ухудшаться. Так, 29 и 30 ноября ожидается временами снег, очень сильный северо-восточный ветер 25 — 30 м/с, на дорогах гололедица, понижение температуры воздуха до —2…-7 градусов мороза.