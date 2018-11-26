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Главный Дед Мороз страны встретит Новый год в Туле 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Главный Дед Мороз России посетит 31 декабря Тулу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу правительства Тульской области.
Дед Мороз будет приветствовать туляков и гостей города на главной площади. Помимо этого он посетит творческий индустриальный кластер "Октава", реабилитационный центр для несовершеннолетних №1, центр социального обслуживания населения №1, а также придет в гости к одной тульской многодетной семье.
Ранее стало известно, что Тула стала "Новогодней столицей России". Резиденция Деда Мороза будет открыта в Кремле 7 декабря. В ней каждый гость получит новогодний подарок и сможет загадать желание и сфотографироваться с Дедом Морозом. В этот же день в Туле пройдет Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, на котором определят самого сильного волшебника.
В рамках проекта "Тула — новогодняя столица России" пройдет более двух тысяч мероприятий. Открытие праздника пройдет 7 декабря. На ледовом катке на главной площади города состоится шоу с участие звезд фигурного катания, а 31 декабря там пройдет встреча Нового года.
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