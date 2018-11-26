Главный Дед Мороз страны встретит Новый год в Туле

Главный Дед Мороз России посетит 31 декабря Тулу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу правительства Тульской области.

Дед Мороз будет приветствовать туляков и гостей города на главной площади. Помимо этого он посетит творческий индустриальный кластер "Октава", реабилитационный центр для несовершеннолетних №1, центр социального обслуживания населения №1, а также придет в гости к одной тульской многодетной семье.

Ранее стало известно, что Тула стала "Новогодней столицей России". Резиденция Деда Мороза будет открыта в Кремле 7 декабря. В ней каждый гость получит новогодний подарок и сможет загадать желание и сфотографироваться с Дедом Морозом. В этот же день в Туле пройдет Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, на котором определят самого сильного волшебника.

В рамках проекта "Тула — новогодняя столица России" пройдет более двух тысяч мероприятий. Открытие праздника пройдет 7 декабря. На ледовом катке на главной площади города состоится шоу с участие звезд фигурного катания, а 31 декабря там пройдет встреча Нового года.