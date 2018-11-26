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В Дагестане ополчились на аниме 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Махачкале сорвали седьмой ежегодный аниме-фестиваль AniDag, который должен был пройти в Аварском театре в воскресенье, 25 ноября, а его организатора несколько часов продержали в полиции. Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналистка и правозащитница Светлана Анохина.
«Дети плакали, они ждали праздника, готовились, мастерили костюмы», — отметила Анохина.
По ее словам, мероприятие отменили в последний момент, когда участники уже собрались на месте его проведения.
Анохина предполагает, что дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами после гневной публикации, появившейся на странице местного шоумена и юмориста Эльдара Иразиева в Instagram, которая через некоторое время была удалена.
«Буквально в эти часы в Аварском театре города Махачкалы проходит так называемый фестиваль Неформалов (нефоров), — написал Иразиев. — Те, кто молчит в протесте против разврата в Дагестане, хавайте дальше, не за горами фестиваль геев и трансвеститов в этом городе».
Ранее, по словам журналистки, таким же образом был сорван концерт готической музыки, так как музыкантов и слушателей сочли представителями субкультуры готов.
В сентябре из-за угроз концерт в Дагестане отменил Егор Крид. Возникший скандал усилился после того, как боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов фактически поддержал противников выступления певца в регионе.
Сообщалось также об отмене осенних гастролей в Дагестане Стаса Михайлова и рэпера Элджея.
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Комментарии
Крид , Эльдар Иразиев , Стас Михайлов , Хабиб Нурмагомедов , Общество , Махачкала , Республика Дагестан
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