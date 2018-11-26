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На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным 

РИА Новости + ещё 5 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Камчатки расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
Ранее в полиции сообщили, что 19 ноября в центральной части Петропавловска-Камчатского был задержан мужчина, у которого в руках находился предмет, похожий на обрез. Власти региона тогда заявили, что задержанный находился прямо у здания краевого правительства. Задержанным оказался 67-летний пенсионер, проживающий в Елизовском районе. У мужчины было изъято ружьё ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. Сейчас он находится в краевом психоневрологическом диспансере.
Позднее в социальных сетях распространилось видео данного инцидента, снятое на камеру мобильного телефона из окна одного из кабинетов здания правительства Камчатского края. Женщина, предположительно являвшаяся чиновницей, прокомментировала происходящее следующим образом: "Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился".
Представитель пресс-службы правительства Камчатского края подтвердил РИА Новости, что видео комментирует одна из сотрудниц администрации, однако "в настоящее время она уже таковой не является".
"Было установлено, что женщина, чей голос слышен на видеозаписи, не является государственной гражданской служащей, а работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После данного инцидента договор с ней расторгнут", — сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что служебное расследование по данному факту не проводилось — сотрудница установлена в оперативном порядке.
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РИА Новости , Общество , Криминал , Петропавловск-Камчатский
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