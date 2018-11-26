В Петербурге открыли памятник героям фильма «Собачье сердце»

"Красную ленточку перерезал режиссер фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко. Вечером на "Ленфильме" состоится творческая встреча с ним и показ "Собачьего сердца". Вход свободный, и мы опасаемся, что зал киностудии не сможет вместить всех желающих", — рассказал собеседник агентства.

Памятник, который выполнен из вандалостойких материалов, представляет собой скамейку, на которой сидят профессор Преображенский и пес Шарик. Автором скульптурной композиции, установленной во дворе на Моховой улице, 27, где 30 лет назад проходили съемки фильма "Собачье сердце", стал студент Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Игорь Сенин

Съемки фильма "Собачье сердце" проходили в Ленинграде, и "роль" улиц Москвы, где разворачивается действие картины, с успехом "сыграли" улицы северной столицы. Пречистенкой, где произошла судьбоносная для Шарика встреча с профессором, стала Боровая улица, Обухов переулок, где находится дом, в котором проживал Преображенский, снимали на Моховой. Также съемки проходили на Преображенской площади, на улице Рылеева и в Дегтярном переулке.