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В Петербурге открыли памятник героям фильма «Собачье сердце» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Памятник героям фильма "Собачье сердце" — профессору Преображенскому и псу Шарику — открыли в Санкт-Петербурге в понедельник к 30-летию картины, сообщил РИА Новости представитель киностудии "Ленфильм".
"Красную ленточку перерезал режиссер фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко. Вечером на "Ленфильме" состоится творческая встреча с ним и показ "Собачьего сердца". Вход свободный, и мы опасаемся, что зал киностудии не сможет вместить всех желающих", — рассказал собеседник агентства.
Памятник, который выполнен из вандалостойких материалов, представляет собой скамейку, на которой сидят профессор Преображенский и пес Шарик. Автором скульптурной композиции, установленной во дворе на Моховой улице, 27, где 30 лет назад проходили съемки фильма "Собачье сердце", стал студент Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Игорь Сенин.
Съемки фильма "Собачье сердце" проходили в Ленинграде, и "роль" улиц Москвы, где разворачивается действие картины, с успехом "сыграли" улицы северной столицы. Пречистенкой, где произошла судьбоносная для Шарика встреча с профессором, стала Боровая улица, Обухов переулок, где находится дом, в котором проживал Преображенский, снимали на Моховой. Также съемки проходили на Преображенской площади, на улице Рылеева и в Дегтярном переулке.
Профессора Филиппа Филипповича Преображенского сыграл народный артист СССР Евгений Евстигнеев, Шарикова — актер Алма-Атинского Русского театра драмы Владимир Толоконников, в фильме также снимались Нина Русланова, Борис Плотников, Ольга Мелихова, Анжелика Неволина, Сергей Филиппов, Валентин Ковель и другие.
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Владимир Толоконников , Игорь Сенин , Евгений Евстигнеев , Ольга Мелихова , Владимир Бортко , Нина Русланова , Анжелика Неволина , Сергей Филиппов , Борис Плотников , Ленфильм , РИА Новости , Общество , Санкт-Петербург
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