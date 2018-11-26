Сталинку в Котельниках перекрасили в черный цвет 

В подмосковных Котельниках пошли на радикальный эксперимент и покрасили малоэтажный кирпичный сталинский дом в черный цвет. Что скажете? pic.twitter.com/ZDrmv35lVG— Архитектурные излишества (@arkhlikbez) 24 ноября 2018 г.