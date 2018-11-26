Сталинку в Котельниках перекрасили в черный цвет 

В подмосковных Котельниках в микрорайоне «Ковровый» старую кирпичную сталинку перекрасили полностью в черный цвет. На необычное здание обратило внимание сообщество «Архитектурные излишества» в Twitter.
Кто перекрасил здание в полностью черный цвет неизвестно. Соседние с «трехэтажкой» дома покрашены в менее радикальном стиле.
В подмосковных Котельниках пошли на радикальный эксперимент и покрасили малоэтажный кирпичный сталинский дом в черный цвет. Что скажете? pic.twitter.com/ZDrmv35lVG— Архитектурные излишества (@arkhlikbez) 24 ноября 2018 г.
Кстати, пользователи в комментариях довольно тепло встретили необыкновенное нововведение.