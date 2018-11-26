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Сталинку в Котельниках перекрасили в черный цвет 

Ридус + ещё 2 22 минуты назад
Фото: Ридус
В подмосковных Котельниках в микрорайоне «Ковровый» старую кирпичную сталинку перекрасили полностью в черный цвет. На необычное здание обратило внимание сообщество «Архитектурные излишества» в Twitter.
Кто перекрасил здание в полностью черный цвет неизвестно. Соседние с «трехэтажкой» дома покрашены в менее радикальном стиле.
Кстати, пользователи в комментариях довольно тепло встретили необыкновенное нововведение.
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