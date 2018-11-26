Эксперты сообщили, где чаще всего работают пенсионеры

Руководителями различных уровней власти и организаций, водителями, неквалифицированными рабочими трудятся в России представители старшего поколения.

Такие данные содержатся в докладе "Исследование готовности работников старших возрастных групп к изменениям в сфере занятости и профессиональному развитию", подготовленном доцентом базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ Российского экономического университета имени Плеханова Фаридой Мирзабалаевой и начальником лаборатории стратегических исследований социально-трудовых отношений Центра изучения трудовых отношений и рынка труда ВНИИ труда Минтруда РФ Ольгой Забелиной.

Как отмечают авторы доклада, ссылаясь на данные Росстата , в период с 2004 по 2015 годы доля возрастных работников, как в категории 55-59 лет, так и 60 лет-72 года, постепенно увеличивалась (с 17,5 до 22,3 процента и с 3,8 до 5,1 процента соответственно).

В возрасте от 55 до 59 лет люди чаще всего трудятся руководителями органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций, творческими сотрудниками, включая теле— и киноиндустрию, рекламу и реставрационные работы, рабочими жилищно-коммунального хозяйства, неквалифицированными рабочими сферы обслуживания, торговли и родственных видов деятельности. В 2015 году в последней категории было занято 30 процентов представителей данной возрастной группы и, как утверждают авторы доклада, намечалась тенденция к увеличению их доли.

Меньше всего на протяжении рассматриваемого периода оказалась доля возрастных работников в группе прочих специалистов высшего уровня квалификации (14,4 процента как в 2004 году, так в 2015 году), демонстраторов товаров и одежды (9,1 процента в 2004 году и 16,2 процента в 2015 году).

Эти тенденции вполне объяснимы, говорят эксперты: к определенному возрасту накапливается опыт, позволяющий занять руководящие должности. А вот настойчиво предлагать купить какой-нибудь товар лучше получается у молодых.

Ситуация с занятыми работниками в возрасте от 60 до 72 лет существенно отличается. Больше всего представителей этой возрастной группы, как следует из доклада, в 2004-2015 годах трудились квалифицированными работниками сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, специалистами высшего уровня квалификации в области биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения, и образования. Меньше всего возрастных сотрудников было в кино и в телеиндустрии, рекламе, среди неквалифицированных сельхозрабочих, продавцов товаров и услуг.

Вместе с тем авторы доклада отмечают, что, начиная с 2016 года, методика сбора данных Росстатом относительно численности и структуры работников по группам занятий изменилась. "Поскольку новые группы не соотносимы с используемой по 2015 год включительно группировкой, следует проанализировать структуру работников по группам занятий в 2016 году отдельно", — подчеркивают Фарида Мирзабалаева и Ольга Забелина.

Так, по их данным, в 2016 году в возрастной группе 50-59 лет лидировали следующие специалисты: водители и операторы подвижного оборудования, руководители и специалисты в области образования (11,7, 8,8 и 6,2 процента соответственно). У людей в возрасте 60-72 лет наиболее предпочтительные группы занятий значительно изменились. Ими в 2016 году стали квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства, руководители и работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники (13,4, 8,7 и 8,1 процента соответственно).

Наименее распространенными среди работников в возрасте 50-59 лет в 2016 году оказались следующие виды деятельности: специалисты-техники в области информационно-коммуникационных технологий (0,15 процента), помощники в приготовлении пищи (0,29 процента) и уличные торговцы (0,11 процента).

Стоит отметить, что среди работников в возрастной группе 60-72 лет ситуация со специалистами в области компьютерных технологий еще больше ухудшается, их доля среди всех работников данной возрастной группы составила всего 0,07 процента.