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Названы самые пьющие регионы России 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" составили рейтинг трезвости регионов России, сообщает ФАН.
Согласно рейтингу, наименее пьющими регионами являются Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, а также Кабардино-Балкария.
Регионами, где употребляется больше всего спиртного, оказались Чукотка, Магадан, Ненецкий автономный округ, Сахалин и Коми.
Специалисты учитывали количество смертей от алкогольной интоксикации, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, количество людей, состоящих на учете врачей с диагнозом "алкоголизм" и другие факторы.
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Общество , Республика Дагестан , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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