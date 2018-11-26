Судоходство в Керченском проливе возобновили

Керченский пролив открыли для гражданских судов

Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыт для гражданских судов. Первые из них уже начали движение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия "Крымские морские порты" Алексея Волкова.

"Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра", — сказал он, добавив, что "судоходство по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено… в штатном режиме".

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Азовском море и были со стрельбой задержаны пограничной службой ФСБ . В ходе задержания ранения получили трое украинских военных. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы России».

После того как корабли пошли к Керченскому проливу, проход через него для гражданских судов был закрыт.