Аксенов подтвердил информацию о задержании 24 украинских моряков

Сергей Аксенов. После инцидента в Черном море российские пограничники задержали 24 украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины , подтвердил глава Крыма

Ранее РИА Новости об этом сообщили два источника в силовых структурах полуострова. По их данным, трое украинцев сейчас в больнице, оказывается "вся необходимая медицинская помощь".

"Жизни ничего не угрожает 24 морякам украинского флота, которые были задержаны", — заявил Аксенов в эфире "Первого канала".

Накануне ФСБ РФ сообщила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" были задержаны после того, как, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на требования пограничников остановиться и опасно маневрировали.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>