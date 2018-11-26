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Аксенов подтвердил информацию о задержании 24 украинских моряков 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
После инцидента в Черном море российские пограничники задержали 24 украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины, подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее РИА Новости об этом сообщили два источника в силовых структурах полуострова. По их данным, трое украинцев сейчас в больнице, оказывается "вся необходимая медицинская помощь".
"Жизни ничего не угрожает 24 морякам украинского флота, которые были задержаны", — заявил Аксенов в эфире "Первого канала".
Накануне ФСБ РФ сообщила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" были задержаны после того, как, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на требования пограничников остановиться и опасно маневрировали.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
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Сергей Аксенов , ФСБ , Первый канал , РИА Новости , Общество , Политика , Республика Крым
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