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Опубликованы редкие кадры необыкновенной лунной радуги 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Посетители шведского национального парка увидели ночью необычайное природное явление: цветовые радужные переливы на фоне северного сияния.
Шведский экскурсовод Чэд Блэкли поделился с миром наверное одним из самых необычных природных явлений, которые только могут быть.
«Все видели радугу летним днем после дождя. Но вы когда-нибудь видели радугу ночью, да еще и с полярным сиянием?», — спрашивает мужчина у друзей в Facebook.
Блэкли проводит экскурсии в шведском национальном парке Абиско на протяжении уже 10 лет. За это время он повидал многое, практически все, что только способно показать арктическое небо. Но недавно он увидел нечто действительно потрясающее — лунную радугу на фоне полярного сияния.
Во время одной из прогулок он по обыкновению начал наблюдать за «танцем огней» на закатном небе. Экскурсовод рассказал, как неожиданно пошел небольшой дождь, после которого его ждал неожиданный сюрприз. Влага в воздухе в сочетании с ярким лунным светом образовала лунную радугу, которая раскинулась в небе на фоне сияния.
Подобные природные явления происходят точно так же, как и обычные, «дневные» радуги: свет, проходя через падающие капли, разделяется на основные цвета. Разница лишь в источнике этого света — ночью им выступает луна.
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