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Россию сделали виновной в еще одной трагедии

Умер режиссер Николас Роуг 

РИА Новости + ещё 3 50 минут назад
Фото: АР
На 91-м году жизни умер британский режиссер и оператор Николас Роуг, сообщает газета Irish Independent.
Как рассказал журналистам сын кинематографиста, Роуг скончался в пятницу вечером.
"Он был настоящим отцом. Ему только исполнилось 90 лет в августе", — цитириует издание сына режиссера.
Причина смерти Роуга неизвестна.
Николас Роуг родился в Лондоне в 1928 году. Свою карьеру в кинематографе он начал в качестве оператора. Роуг участвовал в съемках "Лоуренса Аравийского" Дэвида Лина, картины "451 градус по Фаренгейту" Франсуа Трюффо, "Вдали от обезумевшей толпы" Джона Шлезингера. Его режиссерским дебютом стал фильм "Представление" с Миком Джаггером, вышедший на экраны в 1970 году. Роуг снял такие картины, как "Обход", "А теперь не смотри", "Человек, который упал на землю" с Дэвидом Боуи, "Нетерпение чувств", "Ведьмы" и другие.
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Франсуа Трюффо , Джон Шлезингер , Дэвид Боуи , Николас Роуг , Мик Джаггер , Общество , В мире , Европа , Происшествия
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