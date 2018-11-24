Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

Ранее о том, что писателя не пустили в страну, сообщало грузинское издание "Сова".

По данным МВД Грузии, случай произошел накануне. В ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли писателя Ерофеева не впустили в страну, в грузинском МВД отметили, что "данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства".

Комментарием со стороны писателя РИА Новости пока не располагает.

Несколько дней назад в Грузию не пустили трех российских кинематографистов, в том числе художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского. Они планировали участвовать в фестивале российского кино "Свидание с Россией — кинороман". Позже глава грузинского МВД Георгий Гахария заявил журналистам, что члены делегации из России не были допущены в Грузию в том числе из-за нарушения закона "об оккупации". Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями.