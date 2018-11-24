Более 2 млн человек проголосовали в конкурсе 

В финальном голосовании конкурса «Великие имена России» приняло участие более двух миллионов россиян. Москва и Санкт-Петербург проигрывают регионам «битву» за популярные имена, сообщается в релизе организаторов конкурса.
В ряде регионов определились лидеры, за которых отдано 50% и более от общего числа голосов. В Казани это поэт Габдулла Тукай (59%), в Калуге ученый-изобретатель Константин Циолковский, летчик-испытатель Валерий Чкалов — в Нижнем Новгороде (53%), в Новосибирске — маршал авиации Александр Покрышкин (56%), в Петропавловск-Камчатском — мореплаватель Витус Беринг (52%), полководец Александр Суворов — в Ставрополе (68%), ученый-химик Дмитрий Менделеев — в Тюмени (52%), летчик-космонавт Андриян Николаев — в Чебоксарах (64%), ученый-физик Игорь Курчатов — в Челябинске (57%).
В других регионах смена лидера вполне вероятна, потому что разрыв между первым и вторым местами минимальный. Так, в Москве (Шереметьево), где голосуют за четырех финалистов, авиаконструктор Андрей Туполев всего на 1,22% опережает поэта Александра Пушкина.
В Калининграде за философа Иммануила Канта и императрицу Елизавету Петровну отдали практически равное количество голосов, разница составляет только 0,17%.
В Красноярске чаще всего голосуют за оперного певца Дмитрия Хворостовского, у него на 3% голосов больше, чем у художника Василия Сурикова.
В Екатеринбурге писатель Павел Бажов на 1% голосов опередил предпринимателя Акинфия Демидова.
В Краснодаре голоса распределились между тремя кандидатами практически одинаково: императрица Екатерина II на 2% опережает летчицу Евдокию Бершанскую, а она — на 5% полководца Александра Суворова.
Между отдельными регионами продолжается конкуренция за пять популярных имен — Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королева и Фармана Салманова.
«Великие имена России» — масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Чтобы сделать проект поистине народным, решено провести общенациональный конкурс по выбору имен. Цель проекта — дать аэропортам имена людей, вошедших в историю страны.
В финальный список конкурса по переименованию российских аэропортов вошли 47 воздушных гаваней страны.
Инициаторами проекта выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество. Оператором проекта выступает Общественная палата Российской Федерации.