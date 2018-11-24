Более 2 млн человек проголосовали в конкурсе

В других регионах смена лидера вполне вероятна, потому что разрыв между первым и вторым местами минимальный. Так, в Москве ( Шереметьево ), где голосуют за четырех финалистов, авиаконструктор Андрей Туполев всего на 1,22% опережает поэта Александра Пушкина.

В Калининграде за философа Иммануила Канта и императрицу Елизавету Петровну отдали практически равное количество голосов, разница составляет только 0,17%.

В Красноярске чаще всего голосуют за оперного певца Дмитрия Хворостовского , у него на 3% голосов больше, чем у художника Василия Сурикова

В Краснодаре голоса распределились между тремя кандидатами практически одинаково: императрица Екатерина II на 2% опережает летчицу Евдокию Бершанскую , а она — на 5% полководца Александра Суворова.

«Великие имена России» — масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Чтобы сделать проект поистине народным, решено провести общенациональный конкурс по выбору имен. Цель проекта — дать аэропортам имена людей, вошедших в историю страны.

В финальный список конкурса по переименованию российских аэропортов вошли 47 воздушных гаваней страны.