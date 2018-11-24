Все украли: в Керчи разрушается уникальный памятник

Керчи разрушается Митридатская лестница, пока крымские власти и правоохранительные органы выявляют ответственных за многомиллионные растраты и срыв ремонтных работ. Уникальный исторический памятник облюбовали пьяницы и бездомные животные. Новый проект реставрации обещают утвердить до конца ноября.

В Керчи разрушается Митридатская лестница — одна из главных достопримечательностей Крымского полуострова и визитная карточка города. Исторический памятник середины XIX века, входящий в реестр объектов культурного наследия России федерального значения, находится в аварийном состоянии. То, что могло бы служить приманкой для туристов, поток которых значительно увеличился через восточные ворота Крыма с введением в строй транспортного моста, представляет опасность для жизни.

Из-за отсутствия необходимого ремонта в 2015 году Митридатская лестница пережила частичное обрушение. В частности, пострадал возведенный у ее основания склеп Деметры, треснул и продолжил разрушаться арочный свод. Часть деталей при этом оказалась утрачена. Согласно заключению специалистов, к обрушению элементов второго яруса привел подмыв почвенными водами. Проблемы архитектурного объекта были настолько очевидны, что делом озаботились президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев . Во время посещения Керчи в сентябре 2016 года они дали поручение привести лестницу в надлежащий вид.

Крым получил на реставрацию памятника 1,2 млрд рублей.

Ремонт планировалось провести за три года, однако осмотр достопримечательности даже неспециалистом позволяет сделать предположение, что в реальности работы еще даже не начинались. Митридатская лестница выглядит так, будто вчера была раскопана археологами. Особенно сильно она контрастирует с похожими объектами Рима , которые итальянские власти поддерживают в нормальном состоянии и не видят в своей деятельности ничего выдающегося.

А в Нижнем Новгороде сделали конфетку из монументальной Чкаловской лестницы. На ней проводятся различные легкоатлетические соревнования на скорость и выносливость. Основные сегодняшние посетители Митридатской лестницы совсем иного рода. Лестничные пролеты и искусно выполненные когда-то итальянскими мастерами террасы весьма популярны у местных пьяниц, которые забираются сюда в надежде, что полицейский патруль не станет карабкаться за ними по обломкам ступеней. Пространства лестницы полны осколков от бутылок из-под спиртного. Здесь гуляют бродячие собаки и бездомные кошки.

Куски строения, часть которых, возможно, осталась после разрушений 2015 года, «заботливо» сложены под навес.

Говорят, камешки активно расхищаются — на сувениры и в практических целях. Такая судьба была уготована Митридатской лестнице с самого начала. Еще в конце XIX века посетители отламывали и забирали себе выпуклые украшения, лепнину и статуи.

От простых любопытных лестницу решили спрятать за переносным алюминиевым забором, подпорками которому послужили камни — не исключено, когда-то элементы объекта. Таким способом лестница огорожена и в самом начале, и на нескольких пролетах, а также в левом крыле. Народ, впрочем, такое препятствие ничуть не смущает. Конструкции ограждения «подвинуты», а в одном месте просто снесены.

«Тусить» на лестницу приходит молодежь, оставляющая после себя надписи, свидетельствующие о принадлежности к той или иной субкультуре. Если к объекту и прикреплены охранники, то на людях они предпочитают не показываться.

О том, что смотрители тут все-таки бывают, свидетельствует старательно закрашенная кем-то надпись «Слава Украине».

Будущее лестницы очень заботит местных, которые по отдельным пролетам добираются к себе домой: на горе Митридат и у ее подножия много жилых зданий. Это исторический центр города. Керченские приверженцы ЗОЖ используют ветхие ступеньки для пробежек. Целенаправленно приехавших туристов практически нет. Преодолеть 432 ступени — такое под силу не каждому.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов объявил о провале реставрации Митридатской лестницы. Ответственным за случившееся назвали Госкомитет по охране культурного наследия, первый заместитель руководителя которого Александр Диденко был отстранен от должности до окончания проверки. Аксенова «особенно удивил» тот факт, что Госком и городская администрация бросились «наперегонки обвинять друг друга» уже после выяснения всех обстоятельств. Об этом региональный глава написал на своей странице в фейсбуке.

Как заявил тогда на совещании у Аксенова вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин , в процессе уже проведенного ремонта было выявлено «неэффективное использование» более 167,5 млн рублей.

«Ситуация оказалась гораздо сложнее и хуже, чем мы предполагали в наших самых неблагоприятных прогнозах. Те работы, которые проведены в рамках противоаварийного ремонта, никакого влияния на лестницу не оказали, не принесли положительного результата. Только сняли плитку. И с мая лестница стоит без плитки, расползаются швы, вываливается кладка», — отмечал чиновник, который в середине октября сам был задержан в Москве за получение взяток на общую сумму 5 млн рублей.

В конце сентября Аксенов утвердил новую дорожную карту реконструкции многострадальной лестницы. Для проведения работ был назначен новый подрядчик, который должен был «устранить все допущенные ошибки». Материалы по делу были направлены в прокуратуру

В начале ноября руководство Керчи распространило на официальном сайте информацию о своей непричастности к проведению противооползневых мероприятий в марте этого года, о целесообразности которых в настоящее время проводится прокурорская проверка. До конца текущего месяца ожидается подтверждение нового проекта реконструкции.

Как подчеркнул глава администрации Керчи Сергей Бороздин , жителей прилегающих к лестнице домов не будут отселять из-за проведения работ.

Митридатская лестница была построена в 1833-1840 годах по проекту итальянца Александра Дигби на северо-восточном склоне горы Митридат, образовав архитектурную ось центра города, ведущую от центральной площади Ленина с византийским храмом Иоанна Предтечи VIII века. Возвышающаяся на 91,4 метра над уровнем моря гора названа в честь легендарного понтийского царя Митридата VI Евпатора, который прославился успешными войнами с Римской республикой и погиб здесь от руки собственного телохранителя, выполнявшего просьбу своего властелина.

На склонах горы находятся руины древнего города Пантикапея — столицы сначала Боспорского, а при Митридате более крупного Понтийского царства. Уникальные исторические реликвии, пережившие ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны, сегодня фактически доступны для любых вандальных действий. Вопреки запрещающим табличкам, посетители археологического комплекса забираются для селфи и фотографий прямо на руины. Здесь же находится могила выдающегося археолога, одного из первых исследователей Боспорского царства, первооткрывателя и активного участника раскопок Пантикапея, организатора Керченского музея древностей, а также городского главы в 1828-1832 годах Ивана Стемпковского.

Возведенная над погребением часовня-усыпальница была разрушена в 1944 году.

В недрах северного склона прямо под жилой застройкой проложен подземный некрополь позднеантичных склепов. На горе также располагается Обелиск Славы Бессмертным Героям — памятник павшим в боях за освобождение Крыма. Отсюда открывается уникальный панорамный вид на город, порт и Таманский полуостров.