Депутат Госдумы назвала санкции причиной бедности в России

На этой неделе РАНХиГС опубликовал результаты опроса. Согласно нему 22% населения страны испытывают серьёзные финансовые трудности.

Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб , на благосостоянии жителей государства повлияли санкции Запада.

«Нам, конечно, очень мешают санкции. Они, безусловно, влияют».

По мнению Бессараб, при нынешнем уровне населения Россия не может встать в один ряд с лидирующими экономиками мира.

«Всё должно измениться, иначе трудно будет назвать Россию современным государством, если 20% её населения будут жить, перебиваясь от дохода до очередного невысокого дохода».

Также депутат объяснила, как государство должно помогать бедным людям.

«Самый главный принцип — нужно давать не рыбу, а удочки. Нужно давать возможность людям достойно зарабатывать, а не ходить с протянутой рукой и просить материальной помощи и поддержки».

Согласно опросу РАНХиГС 70% респондентов не уверены в своём будущем и вынуждены экономить.