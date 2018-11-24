На этой неделе РАНХиГС опубликовал результаты опроса. Согласно нему 22% населения страны испытывают серьёзные финансовые трудности.
Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, на благосостоянии жителей государства повлияли санкции Запада.
«Нам, конечно, очень мешают санкции. Они, безусловно, влияют».
По мнению Бессараб, при нынешнем уровне населения Россия не может встать в один ряд с лидирующими экономиками мира.
«Всё должно измениться, иначе трудно будет назвать Россию современным государством, если 20% её населения будут жить, перебиваясь от дохода до очередного невысокого дохода».
Также депутат объяснила, как государство должно помогать бедным людям.
«Самый главный принцип — нужно давать не рыбу, а удочки. Нужно давать возможность людям достойно зарабатывать, а не ходить с протянутой рукой и просить материальной помощи и поддержки».
Согласно опросу РАНХиГС 70% респондентов не уверены в своём будущем и вынуждены экономить.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет умолять Запад отменить санкции.