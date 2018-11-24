Птенец стерха Путина станет участником проекта по выпуску белых журавлей

Птенец стерха, ставшего знаменитым благодаря президенту Владимиру Путину , вывезли из Иваново в Окский питомник журавлей. Он будет участником проекта по выпуску белых журавлей в места обитания, сообщает ИА «Север-Пресс»

По словам специалистов зоопарка Иваново, летом группу птиц вывезут в Астраханский заповедник. Это место журавли используют для отдыха во время миграции с территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Шесть лет назад Путин в рамках проекта «Полет надежды» на мотодельтаплане показывал птицам путь миграции, став для них своеобразным вожаком стаи. Потом птиц подсадили к стае серых журавлей. Стерх по кличке Пара отбился от стаи, и его пришлось вернуть в Окский питомник, затем его передали в Ивановский зоопарк. Полгода назад у стерха появилось потомство. Сына Пары в шутку называют «внучок Путина».