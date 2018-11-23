Познер выступил против вседозволенности в интернете

Журналист Владимир Познер высказался по поводу свободы слова в интернете. Отрывок интервью опубликован на его личном сайте.

Познер отметил, что нельзя принимать свободу в сети как вседозволенность, потому что это может «очень отрицательно повлиять на людей».

Телеведущий процитировал одного из членов Верховного суда США , который много лет назад говорил, что нельзя кричать про пожар в заполненном кинотеатре только из-за желания покричать. Познер назвал это ограничением свободы слова, которая называется ответственностью.

«Вот если люди будут помнить о такой ответственности, тогда это замечательно. То, что любой может высказаться, — это демократично по-настоящему. Но если рассматривать интернет как просто мой инструмент высказывать все, что я хочу, и не думать о последствиях, тогда это не так хорошо», — заключил журналист.

Ранее в ноябре Познер говорил о главной надежде на будущее России. Телеведущий заявил, что видит большой потенциал в подростках, которые много сидят в интернете.