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Умер автор слов «Прощания славянки» 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Depositphotos, коллаж «Газеты.Ru»
В возрасте 88 лет скончался хабаровский поэт Аркадий Федотов, написавший слова на мелодию марша "Прощание славянки", передает ТАСС со ссылкой на сообщение минкульта Хабаровского края.
В ведомстве называют песню на мелодию "Прощания славянки" самой яркой страницей в биографии Аркадия Федотова. Слова к этой мелодии он написал в 1965 году.
Уже назначена дата прощания с поэтом: оно состоится 26 ноября.
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Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, в начале 1930-х годов семья переехала в Хабаровск. Окончив Таллиннское музыкальное училище, Федотов стал музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, где 35 лет играл на валторне. Во течение музыкальной карьеры он не прекращал писать стихи. Последний, четвертый сборник Федотов издал в 2011 году.
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Общество , Хабаровский Край
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