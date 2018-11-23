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Москвич захотел найти жильцов в квартиру с камерами в каждой комнате 

Рамблер 58 минут назад
Фото: объявление на Авито
Житель Московской области разместил объявление о сдаче квартиры в аренду, снабдив его фотографиями с установленных в ней видеокамер.
Как сообщает телеграм-канал Mash, на сайте Avito.ru появилось объявление о сдаче в аренду квартиры в Сергиевом Посаде. Во всех помещениях квартиры хозяин установил камеры видеонаблюдения, фотографии с которых он разместил в объявлении.
На просьбу прокомментировать видеонаблюдение в сдаваемом жилье хозяин ответил: «Если что-то не нравится, можете писать заявление в полицию».
Общество , Московская область
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