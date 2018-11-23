Москвич захотел найти жильцов в квартиру с камерами в каждой комнате

Житель Московской области разместил объявление о сдаче квартиры в аренду, снабдив его фотографиями с установленных в ней видеокамер.

Как сообщает телеграм-канал Mash, на сайте Avito.ru появилось объявление о сдаче в аренду квартиры в Сергиевом Посаде. Во всех помещениях квартиры хозяин установил камеры видеонаблюдения, фотографии с которых он разместил в объявлении.

На просьбу прокомментировать видеонаблюдение в сдаваемом жилье хозяин ответил: «Если что-то не нравится, можете писать заявление в полицию».