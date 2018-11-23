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Появились фото украинских кораблей-нарушителей
Появились фото украинских кораблей-нарушителей

Тамбовский губернатор отправил шейху благодарственное письмо 

360tv.ru + ещё 2 23 ноября 2018
Фото: Reuters
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин направил благодарственное письмо правителю Дубая, премьер-министру ОАЭ Мохаммеду бен Рашиду Аль Мактуме, сообщила администрация области. Никитин выразил признательность за помощь тамбовской туристке, потерявшей в ОАЭ мать.
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После продолжительного лечения в отделении интенсивной терапии в Дубае от разрыва сердца умерла 57-летняя Наталья Попова из Тамбовской области Ее дочь оказалась одна в чужой стране без документов и с огромными счетами за лечение на руках. Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум взял на себя не только оплату счетов из госпиталя, но и транспортировку тела туристки на родину, авиабилеты членам семьи и прочие сопутствующие расходы.
«От себя лично, от семьи безвременно скончавшейся Натальи Поповой и всех жителей Тамбовской области выражаю огромную искреннюю благодарность и признательность за Ваш благородный поступок, достойный Человека с великим сердцем. Пусть Ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены. Мы верим, что всякий, совершающий дела милосердия, непременно получает доброе воздаяние в своей жизни», — говорится в благодарственном письме.
Также губернатор отметил большую заслугу Генерального консула России в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина. Никитин подчеркнул, что в разрешении ситуации дипломаты оказали неоценимую помощь.
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Комментарии7
Общество , Дубай , ОАЭ , Тамбовская Область
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